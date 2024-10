Emergenza Covid-19 – 30€ alle famiglie bisognose di Palmi

La solidarietà corre veloce, anche e soprattutto in questi giorni difficili per tutti, in particolar modo per le famiglie bisognose, che già vivono situazioni di incertezza e precarietà.

L’Associazione Prometeus di Palmi, da sempre impegnata in azioni di beneficenza e progetti sociali rivolti ai soggetti svantaggiati, rappresentata dal suo Presidente Saverio Petitto, in virtù dell’attenzione e della sensibilità che caratterizza il numeroso gruppo di soci, ha inteso destinare un aiuto economico, sotto forma di buono spesa del valore di 30 Euro, alle famiglie bisognose di Palmi.

L’iniziativa è nata in collaborazione con il Comando dell’Arma dei Carabinieri di Palmi – in prima linea a tutela della popolazione -, che in questi giorni distribuirà direttamente alle famiglie presso le proprie abitazioni il voucher targato Prometeus.

“Un gesto di altruismo, un lascito di positività e speranza che possa anche riuscire a dare un senso alla sofferenza di questi giorni”.

Un momento difficile per la comunità palmese e per il mondo intero, che si trova ad affrontare una grave epidemia e la crisi economica che questa situazione comporta. Ora più che mai, contribuire a rafforzare il senso di comunità e i sentimenti di umanità e vicinanza, è un atto che la Prometeus, – che ha fatto del senso di appartenenza, della solidarietà e della lotta alla rassegnazione i propri valori -, ha voluto compiere con discrezione e nel rispetto della dignità di ognuno.

Distanti ma vicini, i soci Prometeus e i carabinieri del Comando cittadino, innanzitutto ai più deboli e all’intera comunità umana, nella medesima sofferenza e tristezza, ma con la consapevolezza e la ferma convinzione che è necessario, in questo momento storico, tenere accesa la speranza e la fiducia nella vita, con la fiaccola di Prometeo il titano amico dell’umanità e del progresso.