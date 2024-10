Coronavirus, ordinanza di Occhiuto: nel reggino 11 comuni in zona arancione

Misure in vigore sino al 9 gennaio. L'elenco dei comuni in zona arancione

Il presidente della Regione Calabria, con un’apposita ordinanza, ha disposto la zona arancione in 11 comuni del reggino. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, disposta la zona arancione nei Comuni di Campo Calabro, Cinquefrondi, Ferruzzano, Galatro, Laureana di Borrello, Melicucco, Rizziconi, Roghudi, Rosarno, San Roberto e Taurianova, della Provincia di Reggio Calabria. Le misure si applicano dal 2 gennaio 2022 per un periodo di 8 giorni e, pertanto, fino a tutto il 9 gennaio 2022.