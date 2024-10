Coronavirus, dal Cisal donazione di 50 mila euro alla Protezione Civile

“La Cisal ha disposto un bonifico da 50mila euro a beneficio del Dipartimento della Protezione Civile impegnato in prima linea contro il Coronavirus”. Ad annunciarlo con un post su facebook il Segretario Generale della Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, Francesco Cavallaro, che ha voluto così ringraziare quanti, dal mondo Cisal, hanno già contribuito e contribuiranno per superare questa emergenza.

“Grazie alle Federazioni, ai dirigenti, a tutta la Cisal diamo un primo contributo significativo – spiega Cavallaro – non solo per la sua consistenza numerica ma soprattutto per il suo valore simbolico che va ad aggiungersi alle altre tante iniziative portate avanti territorialmente. Un supporto concreto a cui daremo seguito nelle prossime settimane saldamente uniti, ancora una volta, per un nobile obiettivo”.