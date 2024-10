Coronavirus, a Lamezia mascherine gratuite per tutta la città

Mascherine protettive in dono a tutta la popolazione

Mascherine protettive in dono a tutta la popolazione.

In un momento particolarmente drammatico per tutto il Paese, è questa l’iniziativa promossa da St Television ed EsseTivù, emittenti televisive di Lamezia Terme, in collaborazione con la ditta Ombrelloni e Teloni Cosentino di Anna Dattilo.

Quest’ultima ha fermato la produzione di tendaggi per dedicarsi esclusivamente a quella di mascherine da distribuire alla città, il comando della Polizia Locale e il sindaco Paolo Mascaro.

La produzione è di 250 mascherine al giorno, fino ad esaurimento dei materiali. Le mascherine verranno consegnate a domicilio, a partire da sabato, solo ed esclusivamente dalla Polizia Locale attraverso alcune associazioni lametine.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Per richiederle telefonare al numero 096822130 (Comando della Polizia Municipale). Vietato rivolgersi alle redazioni di St Television ed Esse Tivù e alla ditta Ombrelloni e Teloni Cosentino.