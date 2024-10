Coronavirus, lo chef Filippo Cogliandro: ‘Resisti, Italia. Resisti, Calabria!’

“Resisti, Italia. Resisti, Calabria. Uniti supereremo anche questo terribile periodo”. Questo il senso di un videomessaggio carico di forza e speranza dello chef reggino Filippo Cogliandro, rivolto a tutta la nazione ed a tutti i suoi corregionali in questo momento drammatico. “Come sappiamo – esordisce -, le misure restrittive sono state prorogate fino al 13 aprile ma adesso, ancor più di prima, sarà importante non mollare di un centimetro. Fondamentale non farsi abbattere da pessimismo e paura, anche se sono tante le persone e le aziende in grande difficoltà economica e tantissimi, purtroppo, coloro che non ce l’hanno fatta a superare questo nemico invisibile quanto letale”.

Lo chef Cogliandro, nonostante tutto, prova ad evidenziare i possibili aspetti positivi della situazione ma, al tempo stesso, chiede al Governo che siano aumentati gli aiuti per chi ha difficoltà economiche.

“La Calabria e i calabresi – prosegue lo chef – stanno dimostrando grande forza e spirito di sacrificio. Il nostro territorio è da sempre afflitto dal problema del lavoro e, proprio per questo, i suoi cittadini riescono ad affrontare difficoltà e ristrettezze meglio di altri”. Una situazione che però ha investito con maggiore forza le aziende, messe in ginocchio dall’emergenza e a rischio chiusura. “È necessario che il Governo – spiega -, faccia tutto il possibile per salvaguardare imprese e posti di lavoro”.

Questo periodo di quarantena forzata, però, sta obbligando larga parte della popolazione, soprattutto quella più avanti con l’età, a compiere un salto tecnologico. “Dobbiamo essere bravi a cogliere gli aspetti positivi anche in momenti complicati – afferma Cogliandro -. L’avvicinamento a internet di persone e aziende potrebbe rappresentare un vantaggio al termine di questa pandemia. L’Italia ha finalmente scoperto lo smart working, meglio tardi che mai! In particolare – aggiunge ancora -, la Calabria potrebbe approfittarne per raggiungere un adeguato livello tecnologico in ogni settore.

Penso al commercio online, per i produttori un’occasione per raggiungere mercati di vendita diversi da quelli classici. La Calabria è una terra ricca di prodotti di eccellenza, quali il bergamotto di Reggio Calabria (ma non solo), che il mondo ci invidia. Non è il momento di fermarci – esorta tutti –, utilizziamo questa pausa per costruire il nostro futuro, coltivatori, produttori… tutti uniti! Se le aziende venderanno di più, le opportunità di lavoro aumenteranno”.

Al termine del video vengono segnalate, per i bisognosi, il numero del banco alimentare Caritas (0965 385551), i cui volontari provvedono a consegnare i prodotti alimentari a domicilio, ma anche le mense attive in città:

Sbarre Gebbione – discesa Chiesa del Soccorso (tutti i giorni)

Archi – presso le Suore (tutti i giorni)

Catona – presso Ass Nuova Solidarietà (da Lunedi a Venerdì)

Gebbione – presso chiesa San Luca (solo la Domenica)

(Chef Filippo Cogliandro)

