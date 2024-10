Covid a Palmi, il questore Vallone: ‘Intensificheremo i controlli dell’intera zona’

“Il Commissario di Palmi , proprio in queste ore sta tenendo una riunione insieme al sindaco Giuseppe Ranuccio e con altre forze di polizia, per far fronte all’emergenza COVID delle ultime ore ed organizzare i servizi a seguito della chiusura della Tonnara”.

Lo afferma ai nostri microfoni il questore Maurizio Vallone durante la presentazione di questa mattina dei 90 nuovi agenti presso la Questura di Reggio Calabria.

“Ieri sono stati intensificati i controlli e i servizi sulla movida continueranno nelle prossime ore – spiega il dott.Vallone – Il nostro personale è stato impegnato fino alle tre di notte per il controllo del territorio. Continueremo ad intensificare i servizi affinchè non ci sia la minima distrazione e affinchè non ci sia la sensazione che si siano sciolte le righe. I servizi anti-Covid sono fondamentali per garantire il non ritorno della malattia che sarebbe devastante per l’economia del nostro territorio”.