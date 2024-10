Coronavirus, Albanese: ‘Grazie agli operatori della sanità reggina’

Così il consigliere comunale Rocco Albanese, in una riflessione sull’attuale situazione relativa al contrasto alla diffusione del coronavirus.

«Gli addetti dell’Azienda sanitaria provinciale e dell’Azienda ospedaliera “Bianchi Melacrino Morelli” stanno davvero dando il massimo quotidianamente, con professionalità estrema e in maniera instancabile, senza neanche guardare l’orologio quanto alla durata dei propri turni di lavoro – rileva Albanese.

In una fase difficile per via del coronavirus e dei tanti timori anche infondati al riguardo, in cui l’incremento dei carichi di lavoro e le croniche carenze d’organico si avvertono esponenzialmente di più, il ‘grazie’ mio e di tutti i concittadini vada ai medici, agli infermieri e ai lavoratori del comparto Igiene, tasselli fondamentali del sistema Sanità – evidenzia il consigliere comunale reggino – che stanno implementando il proprio diuturno lavoro garantendo la miglior pulizia e praticabilità dei luoghi, delle attrezzature, di ogni presidio medico e in definitiva per tutelare al meglio lo stesso lavoro di tutti gli operatori reggini in àmbito sanitario».