Coronavirus, 1° caso a Reggio: è un professore di Agraria

Da quanto appreso dal GOM il primo caso di Covid-19 registrato a Reggio Calabria è riconducibile ad un uomo che si è recato volontariamente al Triage allestito al di fuori dell’ospedale. Il docente del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea, destato dal sospetto di contatti con il collega ricoverato a Catania, è stato subito sottoposto ai primi controlli per essere poi condotto nel reparto di malattie infettive una volta avuto l’esito del test: positivo.

A seguito della notizia, diramata, dall’ospedale di Reggio, il Rettore dell’Università ha firmato un decreto riguardante le misure precauzionali stabilite per garantire l’uniformità, la coerenza ed omogeneità dell’azione delle amministrazioni a tutela della salute degli studenti, dei lavoratori e dei cittadini.

Nel provvedimento si legge:

“Considerato che, da informazioni apprese informalmente, sarebbero in corso verifiche sanitarie supersonale dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria al fine di accertare eventuali contagi da COVID-19;

DECRETA

Nelle more di avere conferma delle informazioni di cui in premessa e, quindi, di conoscere l’esito delle verifiche sanitarie su personale dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, dispone la sospensione immediata di tutte le attività d’Ateneo, al fine di assicurare in via precauzionale e d’urgenza la massima condizione di protezione dell’intera Comunità universitaria.

Il presente decreto ha efficacia fino a nuova e diversa disposizione”.