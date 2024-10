Coronavirus, in quarantena tutti i dipendenti dell’Istituto De Blasi

“Il direttore dell’Istituto Clinico ‘Prof. Dr. De Blasi’ s.r.l., Dr. Eduardo Lamberti-Castronuovo, in assenza di disposizioni generali assunte dagli organi preposti, comunica che, a scopo cautelativo, pone in quarantena volontaria tutti i dipendenti dell’Istituto Clinico.

Pertanto l’istituto rimarrà chiuso fino a sabato 21 marzo.

Leggi anche

La decisione è un atto di responsabilità sociale essendo fortemente convinto che il problema viene dall’esterno e mette a repentaglio l’incolumità di giovani professionisti che sono sempre stati e saranno al servizio della comunità e non possono rimanere bersaglio di comportamenti non adeguati, come è già accaduto.

RITIRO REFERTI

I referti degli esami eseguiti potranno essere ritirati fino a mercoledì 11 dalle ore 16:00 alle ore 18:00, e comunque è stato attivato un servizio di pronta disponibilità”.