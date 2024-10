Coronavirus, Reggio: chiusura Sisal Matchpoint Piazza Garibaldi

L’Agenzia Matchpoint (Via caprera 16/28, Piazza Garibaldi) comunica conformemente a quanto indicato dagli articoli 1. lettera g) e 2. lettera c) del DPCM dell’8 marzo 2020 in allegato sono sospese le attività delle sale gioco, sale scommesse, sale bingo e sale dedicate. Volevamo comunicare che anche noi ci siamo attenuti a quanto richiesto dal decreto legislativo.

