Coronavirus, le attività scolastiche continuano grazie alla didattica online

L’emergenza Coranavirus non trova impreparato il comprensorio scolastico di Reggio Calabria. Diverse le contromisure per affrontare lo stop temporaneo delle attività didattiche imposto dal Consiglio dei Ministri. Gli studenti potranno continuare i programmi di studio grazie alle tecnologie di e-learning di ultima generazione.

Il professore Stefano Infantino, animatore digitale dell’ITT “Panella-Vallauri” intervistato da CityNow, ha spiegato:

“La professoressa Anna Nucera si è resa disponibile, nel momento in cui non ci sia all’interno delle strutture scolastiche personale formato adeguatamente, ad estendere a tutti gli istituti dell’ambito 9 la formazione per un utilizzo ottimale. L’aggiornamento avverrà sia a distanza che raggiungendo in presenza la scuola di cui è dirigente”.