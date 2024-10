Coronavirus, Siclari: ‘Senza contributo a fondo e accesso al credito per tutti, si fallisce’

«Forza Italia ha ribadito in più occasioni che in questa situazione di emergenza sanitaria e di gravissima crisi economica, devono arrivare, da parte dello Stato, aiuti consistenti, sia per garantire l’accesso facile e veloce al credito sia come contributi a fondo perduto. Questa è l’unica soluzione per dare un sostegno concreto e reale alle imprese, impedendo che le stesse entrino in crisi in maniera irreversibile e falliscano. Senza contributo a fondo perduto e senza accesso facile al credito bancario a tasso zero e da restituire in lunghi periodi, le aziende italiane non si rialzeranno».