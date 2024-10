Coronavirus, Tripodi (Sindaco San Ferdinando): ‘Prese precauzioni per Tendopoli’

Di seguito la lettera aperta da parte del Sindaco di San Ferdinando, Andrea Tripodi, all’Onorevole Spirlì.

Egregio Dott. Spirlì,

ho letto con molta attenzione il suo comunicato in cui si dice preoccupato delle condizioni della tendopoli di San Ferdinando.

Condivido le sue preoccupazioni e apprezzo i suoi propositi, perché sono anche i miei e sono gli stessi che ho rappresentato in data 26 febbraio all’attenzione e alla sensibilità della Presidente On. Santelli, quando il numero totale dei contagiati in Italia era pari a 374 individui.

Sono gli stessi propositi che ci hanno indotto ad operare interventi di sanificazione e di igienizzazione, a intervalli di tre giorni, sia all’interno della città di San Ferdinando che presso la Tendopoli, dove è stato anche distribuito dell’igienizzante, consegnati guanti in lattice monouso e fornito materiale informativo tradotto in più lingue e dove già in data odierna sarà installata una struttura all’interno della quale potranno essere operati controlli sanitari preventivi.

Considerata la convergenza di intenti e di obiettivi, rinnovo richiesta di incontro con grande urgenza, durante il quale sarà mia premura anche illustrare il piano di intervento per la tendopoli, elaborato dall’Amministrazione Comunale e finalizzato a restituire all’intero territorio condizioni di dignità e di sicurezza.

Confidando in una sua sollecita risposta, rimango in operosa attesa e Le porgo cordiali saluti.

Andrea Tripodi

Sindaco San Ferdinando