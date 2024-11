Corrireggio 2015: oggi l’inaugurazione della mostra “Bodies”

Continuano le iniziative pensate come tappa d’avvicinamento alla Corrireggio. Dopo il convegno di ieri pomeriggio sul tema “Il buon cammino. Filosofia, cultura e benessere del camminare” che è servito a focalizzare grazie a contributi interessanti i punti nodali per fare di Reggio una città a misura di pedone, oggi pomeriggio presso il Palazzo della Cultura in Via Emilio Cuzzocrearea ci sarà l’inaugurazione della Mostra fotografica di Osvaldo Pieroni “Bodies” preceduta dalla Proiezione del video “Fuoco Acqua Terra e Aria” di Maurizio Marzolla e del video “Movimento e staticità” di Osvaldo Pieroni. All’appuntamento organizzato dal Circolo Legambiente di Reggio Calabria, in collaborazione con Università della Calabria – Dipartimento Sociologia dell’Ambiente, nell’ambito degli Stati generali della cultura organizzati dall’ Assessorato provinciale alla cultura, parteciperanno: Antonino Campennì (Sociologo – Università di Cosenza), Tonino Perna (Assessore alla Cultura del Comune di Messina), Giuseppe Marino (Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria). Parteciperà anche la Sezione Reggina dell’AISLA. La mostra fotografica presenta oltre trenta scatti, sintesi della produzione artistica di Osvaldo Pieroni, “un costruttore di sviluppo umano” e artista poliedrico, irriverente, acuto, attento alle dinamiche sociali, recentemente scomparso. Il video “Movimento e staticità” è stato realizzato nel 2012 da Osvaldo Pieroni per la manifestazione ecologico-sportiva “Corrireggio” di Legambiente. Il video “Fuoco Acqua Terra e Aria” di Maurizio Marzolla ricorda il suo forte impegno civile, intellettuale e la passione per le arti e nelle lotte politiche e ambientali, quali quelle recenti contro il ponte sullo Stretto di Messina e la linea ferroviaria ad alta velocità in Val di Susa.

Osvaldo Pieroni (Macerata, 1949 – Reggio Calabria, 2013) è stato Professore Ordinario nel Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria, dove ha insegnato Sociologia dell’Ambiente, Sviluppo Sostenibile e Mutamento Ambientale nel corso di laurea in Discipline Economiche e Sociali per lo Sviluppo e la Cooperazione, di cui è stato per diversi anni anche Presidente. I suoi studi hanno riguardato le dimensioni di genere, le culture giovanili e alternative, le problematiche economiche e del lavoro, il mondo rurale, la perdita di paesaggi e territori, i conflitti nei movimenti sociali, i percorsi di sostenibilità, le emergenze ambientali. In ambito accademico è stato fondamentale il suo apporto per la nascita e la diffusione in Italia della Sociologia dell’Ambiente.

Intanto ci si prepara alla corsa podistica del 25 aprile. La brevità e bellezza del percorso, di soli 4,5 chilometri, sono un incentivo in più ad iscriversi – presso il gazebo attrezzato in di Piazza Camagna – per tante persone anche non in confidenza con il camminare e con l’attività sportiva in genere. All’organizzazione continuano a giungere adesioni, oltre che di singole persone o famiglie, di gruppi e associazioni provenienti da tutta la Calabria.

Anche quest’anno annuncia la propria presenza l’Associazione Italiana Persone Down.

In questa edizione – scrivono i responsabili dell’associazione -, colpisce e coinvolge particolarmente il filo conduttore dei vari eventi, che richiama chiaramente l’impegno ad umanizzare le città e insieme a cambiare abitudini e stili di vita. Il “camminare” anche con il suo significato metaforico, ci coinvolge in pieno, in quanto tensione “verso” un obiettivo, direzione che si è intrapresa, impegno per contribuire a rendere questa società realmente inclusiva. Cammino verso un cambiamento culturale, verso la diffusione della consapevolezza che una società più giusta è rassicurante e rasserenante per tutti. In questa direzione si inserisce il nostro cammino verso quel diritto fondamentale della persona umana che veramente garantisce la piena e reale inclusione e dignità sociale dell’individuo: il diritto al lavoro.

Punto di partenza è il Progetto “Lavoriamo in rete – percorsi di inserimento lavorativo nei territori del Sud”, iniziato a gennaio, della durata di 18 mesi, finanziato da Fondazione con il Sud che coinvolgerà direttamente 13 sezioni AIPD del Mezzogiorno, rendendole protagoniste, con l’obiettivo di creare poli regionali per l’impiego, scardinando il pregiudizio che consiste nel pensare che l’inserimento lavorativo delle persone con sindrome Down è solo un’opportunità “occupazionale” o terapeutica, quindi un peso per l’impresa e non un contributo alla produttività aziendale.

“Dalla Corrireggio – anticipa Legambiente – verranno lanciati come sempre tanti messaggi. Uno importante riguarderà il tema decisivo dei rifiuti. Tutti – spiegano i dirigenti del circolo del cigno verde – dobbiamo e possiamo fare qualcosa, ora, in più e meglio, per aumentare la percentuale di raccolta differenziata, dopo il riavvio del servizio. Siamo convinti che soli Amministrazione Comunale e AVR non ce la possono fare”. Anche per questo all’interno del depliant che verrà distribuito a tutti i partecipanti ci sarà uno spazio informativo curato dall’AVR. C’è anche una sorta di mappa accompagnata dal titolo “ma dove vanno a finire?” che indica la “via dei rifiuti differenziati”, materiale per materiale, luogo per luogo, impianto per impianto. “È questo – spiega Legambiente – un servizio concreto alla completezza di informazione e alla trasparenza ma anche un modo per togliere alibi a tutti.”