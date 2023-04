Corrireggio 2023: una corsa d'amore lunga 40 anni

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della 41° edizione della manifestazione ecologico-sportiva CORRIREGGIO 2023.

Nel corso dell’incontro, è stato illustrato l’intenso programma della settimana che precede la tradizionale gara del 25 aprile, organizzata dal Circolo Legambiente “Città dello Stretto” Reggio Calabria.

Presenti Nuccio Barillà e Lidia Liotta, storici ideatori e organizzatori della manifestazione, Nicoletta Palladino, presidente di Legambiente Circolo Reggio Calabria e, insieme a una rappresentanza dei numerosi partner dell’iniziativa, anche Paolo Brunetti, Sindaco f.f del Comune di Reggio Calabria, Carmelo Versace, Sindaco f.f. della Città Metropolitana di Reggio Calabria, e Giovanni Latella, consigliere delegato allo Sport dei due enti.

Torna, infatti, puntuale il grande evento della primavera reggina. Corrireggio 2023 taglia il traguardo della 41° edizione, per i suoi “primi” quarant’anni (1983-2023).

La gara podistica reggina è da sempre una manifestazione che vuole coniugare sport, sostenibilità ambientale, legalità, solidarietà. In questi anni, in cui la questione della transizione ecologica si è fatta più urgente e decisiva, i tradizionali temi e i valori che la ispirano si fanno ancora più significativi e importanti.

Corrireggio affianca anche quest’anno un importante programma di eventi sportivi, ambientali, culturali, che si snoda per la settimana che precede la gara, con la collaborazione di numerosi partner e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, della Città Metropolitana, del Comune di Reggio Calabria, dell’Ente Parco d’Aspromonte, dell’Agenzia Sport e Salute, del Coni e del CIP.

LA GARA

Si conferma il “perimetro di gara” adottato lo scorso anno, che ha riscosso molto gradimento, con arrivo finale, sia per la gara competitiva sia per quella non competitiva, nel Piazzale Waterfront (Arena Lido). Il percorso della gara podistica competitiva, tuttavia, è stato ridotto di un giro per una distanza complessiva di 9,5 Km, al posto dei 13,5 delle scorse edizioni, per consentire la partecipazione degli atleti più giovani.

La corsa a passo libero non competitiva si svolgerà invece lungo il percorso di 4,5 Km esattamente uguale, in tutto e per tutto, a quello della scorsa edizione.

Le iscrizioni potranno essere effettuate online; per i tesserati FIDAL, attraverso la procedura online sul sito www.fidal.it alla pagina dei servizi online entro e non oltre le ore 24.00 del 23 Aprile 2023, per i possessori di Runcard e per le società EPS, le cui iscrizioni dovranno essere effettuate dal Presidente, può avvenire tramite e-mail all’indirizzo [email protected] entro e non oltre le ore 24.00 del 23 Aprile 2023.

Le iscrizioni per la corsa non competitiva si potranno effettuare on-line sul sito http://corrireggio.posytron.com/ compilando il modulo di pre-iscrizione. Stampando e presentando l’attestato di pre-iscrizione entro e non oltre le ore 10.00 del 25 aprile 2023 presso i banchetti delle iscrizioni al raduno sul Lungomare “I. Falcomatà” e pagando la quota di iscrizione, si potrà ritirare il pettorale e la brochure informativa contenente il regolamento e il pacco-gara.

Ci si potrà iscrivere anche recandosi dal 19 al 24 aprile 2023 presso l’Urban Center in Via T. Campanella n. 39 (angolo Via Ottimati) dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20, e al raduno in Piazza Indipendenza il 25 Aprile 2023 dalle ore 8.30 alle ore 10.00. Il limite improrogabile per le iscrizioni resta fissato per le ore 10.00 dello stesso 25 Aprile 2023 al raduno.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

Riflessione e impegno collettivo sono da sempre le coordinate che guidano la festa della Corrireggio. Il programma degli eventi coniuga quindi sport, volontariato ambientale, cultura, solidarietà, intorno alla grande cornice della tema della qualità del vivere urbano. Tanti i partner coinvolti, che sposano e condividono i principi della manifestazione e ne arricchiscono, con i loro preziosi contributi, lo spessore.

Si parte già martedì 18 aprile, alle ore 17.30, presso il Salone “Italo Falcomatà” (dei Lampadari) di Palazzo San Giorgio, con I COLORI DEL PAESAGGIO – OMAGGIO ALLA PITTRICE MARIA MALARA, organizzato dalla sezione reggina di “Italia Nostra”, in sinergia con Legambiente e con il MAAF Museo d’ Arte Alfonso Frangipane.

Si prosegue mercoledì 19, alle ore 9.00 presso l’Aula Magna della Facoltà Ingegneria dell’Università Mediterranea, con LA TRANSIZIONE ECOLOGICA IN MATERIA DI RIFIUTI. I CANTIERI CALABRESI. Dopo le tappe a Catanzaro e a Cosenza, si conclude in riva allo Stretto il ciclo di eventi organizzato da Legambiente Calabria. Con il supporto del CONAI e la collaborazione dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria – DICEAM e dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Calabria, l’incontro si prefigge l’obiettivo di individuare, con il coinvolgimento diretto dei soggetti responsabili, indicazioni, proposte e soluzioni normative e tecnologiche che consentano l’incremento di una raccolta differenziata di qualità ed il miglioramento del ciclo dei rifiuti in Calabria.

Giovedì 20 aprile alle ore 18.00, presso la Residenza Universitaria della Mediterranea, la proiezione del film CORPO A CORPO di Maria Iovine, la storia della campionessa paralimpica Veronica Yoko Plebagi, a cura del Circolo del Cinema “C. Zavattini” in collaborazione con la CIP – Comitato Italiano Paralimpico.

Sabato 22, per la Giornata Mondiale della Terra, nella mattinata la consueta escursione sulla Collina di Pentimele, LE MERAVIGLIE DELLA NATURA E IL PARCO URBANO CHE RIMANE DESIDERIO, a cura del Club Alpino Italiano, e il trekking a cavallo LE IPPOVIE PER LA RISCOPERTA AMBIENTALE, SPORTIVA E TURISTICA DEL NOSTRO TERRITORIO, a cura del Centro Ippico “Le siepi” – in collaborazione con la FISE – Federazione italiana Sport Equestri. Nel pomeriggio PIAZZE A CANESTRO, a cura del CSI – Centro Sportivo Italiano in collaborazione con “Reggio a canestro”, che proseguirà anche il giorno successivo. Inoltre, sempre sabato, alle ore 16.30 presso l’Open Space Impronte a Sud, si svolgerà l’incontro L’UMANITÀ E I COLORI DELL’ACCOGLIENZA, a cura di Banca Etica e Mediterranean Hope.

Domenica 23 aprile si va in bici con BREVETTO CICLISTICO “Tra il mare e il Parco Nazionale dell’Aspromonte”, escursione ciclistica lungo le Ciclovie del Parco Nazionale d’Aspromonte, a cura della società ASD Cicloturistica 2001 in collaborazione con ACSI Settori Turismo e Ciclismo.

Un bellissimo e ricco programma che sarà suggellato, infine, dalla gara che animerà il Lungomare “I. Falcomatà” di Reggio Calabria, una festa attesa e ricercata dai suoi tanti estimatori e sostenitori.