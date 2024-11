Corrireggio: oggi la conferenza stampa di apertura

Il programma e i contenuti dei vari eventi della Corrireggio 2015 insieme alle informazioni e le novità relative alla corsa-passeggiata podistica del 25 aprile saranno illustrate domani (domenica) – a conclusione dell’ operazione di volontariato “Cammino Pulito” – nel corso della conferenza stampa organizzata per le ore 11 presso il Circolo Velico di Reggio Calabria, alla presenza di testimonial importanti come il maratoneta olimpionico Giorgio Damilano e la direttrice generale del settore ricerca del Ministero della Salute, Novella Luciani.

Intanto continuano a giungere le adesioni alla corsa podistica del 25 aprile da parte di associazioni e gruppi, mentre l’apertura ufficiale delle iscrizioni avverrà da Lunedì 20 aprile dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20.00 con i tradizionali banchetti ubicati presso l’edicola-infopoint di Piazza Camagna e presso la Galleria di Palazzo San Giorgio sul Corso Garibaldi.

Il tema guida della Corrireggio sintetizzato dallo slogan “il benessere del camminare” sta stimolando attenzione a chi guarda alla pratica sportiva e al movimento come terapia a costo zero per la persona, nonché come veicolo di scoperta dei luoghi, di ritrovato rapporto con l’ambiente e di socialità. Il tema permette inoltre di scoprire ed evidenziare realtà associative che silenziosamente operano sul territorio.

“Anche l’A.G.D. – Associazione Giovani con Diabete “Prof. Renato Caminiti” di Villa San Giovanni – è scritto in una lettera inviata agli organizzatori – sarà presente la mattina del 25 aprile alla Corrireggio, non solo perché in sintonia con il messaggio della manifestazione cioè: “la filosofia, la cultura e il benessere del camminare”, ma, soprattutto, perchè semplicemente correndo o passeggiando insieme in allegria si afferma una visione dello sport come terapia accessibile a tutti a tutte le età a qualsiasi livello e soprattutto momento di socializzazione e condivisione. Questo appuntamento, dunque, è in perfetta continuità con il progetto, Sport Training Diabete, promosso a livello nazionale in tutte le regioni italiane da A.G.D., Italia e sponsorizzato dalla Vodafone”.

L’A.G.D., Associazione Giovani con Diabete “Prof. Renato Caminiti”, che ha sede presso l’omonima Casa di Cura di Villa San Giovanni, è stata fondata il 19 Febbraio 2015 con l’impegno prioritario di aiutare i giovani con diabete e le loro famiglie nella gestione dei molteplici e complessi aspetti che riguardano la patologia. L’ associazione non ha scopo di lucro, tutela i diritti dei più piccoli e dei giovani insulino-dipendenti, nel settore sociale e sanitario. Si occupa inoltre di formazione, ricerca scientifica attraverso anche l’organizzazione di soggiorni educativi, attività sportive e manifestazioni dedicate, che possano essere utili per favorire lo scambio di esperienze, non solo in campo sanitario, ma sopratutto sociale al fine di diffondere i corretti stili di vita non solo ai bimbi diabetici ma a tutti. “Per questo- assicurano i rappresentanti dell’Associazione Giovani con Diabete i nostri ragazzi saranno per questo puntuali all’appuntamento di sabato 25 aprile alle 10,00 presso il Lungomare Falcomata, per “Camminare Dolce/Mente Insieme” in nome dello sport, della socialità e del vero benessere della persona”.