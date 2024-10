Tutto pronto per la grande festa della ‘Corrireggio’, la corsa di Legambiente

“Una corsa d’Amore lunga 40 anni” è lo slogan scelto per questa ricorrenza speciale: l’Amore per la Città, la sua storia e la sua bellezza, ma anche l’amore per l’ambiente, per lo sport e per i cittadini che non si arrendono, di cui Corrireggio vuole essere sempre un simbolo. Il Premio San Giorgio che l’Amministrazione comunale ha voluto concedere quest’anno alla manifestazione lo dimostra, e rende lieti e onorati il Team degli organizzatori.

L’appuntamento per tutti è, quindi, domani alle ore 9.00 presso la Stele del Lungomare “I. Falcomatà” per il raduno e le iscrizioni. Seguirà la performance dei “Pagliacci Clandestini” e del gruppo ginnico “Restart” e la consegna dei Premi Corrireggio; presente anche uno spazio per la preparazione atletica pre-gara con un personal trainer a cura di Calabria Fitness; alle ore 10.30 poi l’apertura dei giovani pattinatori e pattinatrici della Società “Calabria” e alle 10.45 la partenza.

Si conferma il “perimetro di gara” adottato lo scorso anno, con arrivo finale, sia per la gara competitiva sia per quella non competitiva, nel Piazzale Waterfront (Arena Lido). Ridotto di un giro il percorso della gara podistica competitiva, con gli atleti che dovranno coprire una distanza complessiva di 9,5 Km al posto dei 13, 5 della scorse edizioni. La corsa a passo libero non competitiva si svolgerà invece lungo il percorso di 4,5 Km, esattamente uguale in tutto e per tutto a quello della scorsa edizione.

Molto varia, come sempre, sarà la coreografia prima della partenza, con diverse attrattive curate nei dettagli che renderanno piacevole l’attesa del via.

Un momento molto atteso nella fase preparatoria della gara sarà quello dell’assegnazione dei Premi che danno riconoscimento pubblico di “virtù civiche” ad associazioni o comuni cittadini che si sono contraddistinti per il loro impegno concreto di carattere ambientale, sociale, culturale, sportivo. Il “Premio Corrireggio” andrà all’Associazione socio-ambientale FARE ECO “Perché promuove con spirito innovativo la conoscenza e la coscienza ecologica, un uso consapevole delle risorse naturali, una gestione sostenibile e alternativa dei rifiuti, del loro riciclo e riutilizzo”; il XXIV Memorial Pippo Ponzio alle Virtù civiche a Ferdinando Elia, reggino, praticante e appassionato da sempre di sport, che ha raggiunto l’invidiabile traguardo di centenario; il Premio Speciale U.N.V. S. – Corrireggio ai Veterani dello sport 2023 “Nino Costantino” ad Antonino Romeo, mezzofondista che si è distinto a livello regionale e nazionale; infine il “Premio Speciale Venticinque Aprile”, ad Antonio Mazzeo “Peace-researcher, insegnante e giornalista impegnato con determinazione e coraggio sui temi della pace, del disarmo, dell’ambiente, dei diritti umani, della lotta alla mafia”.

Sara questa l’occasione per ribadire ancora una volta la netta opposizione al Ponte sullo Stretto, opera inutile e dannosa, la cui ventilata realizzazione è tornata in questi mesi nell’agenda politica nazionale, contraria a qualsiasi modello di sviluppo sostenibile del territorio e alle reali esigenze del settore dei trasporti locali. Come sempre, inoltre, non mancheranno i riferimenti alla Pace, all’Accoglienza e ai grandi valori che la Festa della Liberazione richiama.

Ci sarà anche una mascotte portafortuna, un ospite speciale che porterà ben in vista il numero 40, quello del compleanno. Infine una bella spruzzata d’amaranto, che sarà un segno di vicinanza e incoraggiamento alla nostra Reggina in un a fase importantissima e delicata della stagione e, più in generale, del suo progetto di rinascita.

Corrireggio si avvale del patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, della Città Metropolitana, del Comune di Reggio Calabria, dell’Ente Parco d’Aspromonte, dell’Agenzia Sport e Salute, del Coni e del CIP. Nella settimana che ha preceduto la gara un importante programma di eventi sportivi, ambientali, culturali, che si sono svolti con la collaborazione di numerosi partner e con grande partecipazione di pubblico e attenzione da parte della cittadinanza; l’omaggio alla pittrice Maria Malara, organizzato dalla sezione reggina di “Italia Nostra”, in sinergia con Legambiente e con il MAAF Museo d’ Arte Alfonso Frangipane; il convegno sui rifiuti e transizione ecologica, organizzato da Legambiente Calabria e Università Mediterranea-DICEAM; la proiezione del film “Corpo a corpo” di Maria Iovine, a cura del Circolo del Cinema “C. Zavattini” in collaborazione con la CIP – Comitato Italiano Paralimpico; gli eventi naturalistici per la Giornata Mondiale della Terra, la consueta escursione sulla Collina di Pentimele a cura del Club Alpino Italiano, e il trekking a cavallo a cura del Centro Ippico “Le siepi”, in collaborazione con la FISE – Federazione italiana Sport Equestri; e poi ancora “Piazze a canestro” a cura del CSI – Centro Sportivo Italiano in collaborazione con “Reggio a canestro”, e l’incontro dedicato alle migrazioni, “L’umanità e i colori dell’accoglienza, a cura di Banca Etica e Mediterranean Hope; infine l’escursione ciclistica lungo le Ciclovie del Parco Nazionale d’Aspromonte, a cura della società ASD Cicloturistica 2001 in collaborazione con ACSI Settori Turismo e Ciclismo.

Un bellissimo e ricco programma che culmina con la gara del 25 Aprile, come sempre una festa dai tanti significati e che trova la partecipazione e il sostegno di chi ha imparato a conoscerla e ad amarla, anche da tante altre parti d’Italia. (Ufficio Stampa Corrireggio – corrireggio.rc@gmail.com – 349.3438916 – 349.3959587)