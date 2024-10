Reggio, alla Coop L. Nocera il corso di assistente nella comunicazione LIS e Braille

Obiettivo del corso formare professionisti in grado di supportare persone con disabilità sensoriali, agendo come mediatori

La Cooperativa Sociale “Libero Nocera” continua a dimostrare il proprio impegno nel fornire servizi educativi, socio-assistenziali e riabilitativi, contribuendo alla formazione di professionisti competenti e qualificati nel settore della disabilità e dell’inclusione sociale. Di particolare rilevanza l’apertura di un nuovo corso professionale per il rilascio della qualifica di “Tecnico per l’assistenza all’autonomia personale, alla comunicazione e all’inclusione sociale a favore di persone con disabilità – Assistente specialistico nella comunicazione LIS e Braille“. Il corso, accreditato dalla Regione Calabria con D.D. N. 13334 del 04/11/2016, si rivolge a 18 partecipanti che abbiano compiuto i 18 anni di età e siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

L’obiettivo principale del corso è formare professionisti in grado di supportare persone con disabilità sensoriali, agendo come mediatori e facilitatori della comunicazione, dell’apprendimento, dell’integrazione e delle relazioni. Questa figura professionale è prevista dalla legge 104 del 05/02/1992 e gioca un ruolo fondamentale nel garantire il diritto all’educazione e all’inclusione sociale delle persone con disabilità.

Corso di assistente nella comunicazione LIS e Braille

Il corso ha una durata complessiva di 600 ore, suddivise in 335 ore di formazione teorica in aula e 265 ore di formazione pratica sul campo. Il programma didattico comprende:

Formazione Teorica (335 ore) : Disturbi e metodi della comunicazione Elementi di Psico-pedagogia del disabile sensoriale e dell’autistico Progetto Educativo Individualizzato Linguaggi LIS e Braille Normativa di riferimento Educazione alla salute e tecniche di primo soccorso

: Formazione Pratica (265 ore) : Attività pratica (100 ore) Stage (165 ore) presso scuole statali e/o paritarie e strutture socio-educative convenzionate con la cooperativa.

:

Costi e requisiti

Il costo di partecipazione al corso è di € 1.500,00, con possibilità di rateizzazione. Per ottenere l’attestato di qualifica, gli studenti devono frequentare almeno il 70% delle ore di lezione e superare le prove d’esame. L’attestato è valido ai sensi della Legge 845/78 e dell’art. 40 L.R. 18/85.

Maggiori informazioni

Per maggiori dettagli e iscrizioni, è possibile contattare la segreteria didattica della Cooperativa Sociale “Libero Nocera” situata in Via Modena n.14, 89133 Reggio Calabria.

Gli orari di apertura sono lunedì e mercoledì dalle 15:00 alle 19:00, martedì, giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00. È possibile contattare la cooperativa telefonicamente al numero 0965622926 o via email all’indirizzo direzione@liberonocera.it. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.liberonocera.it.