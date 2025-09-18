City Now

Ultimi posti per il corso per Direttore Sportivo: forma la tua carriera nel calcio con eCampus

Il percorso formativo prevede la presenza di docenti di fama internazionale che provengono da club prestigiosi e da settori accademici d’eccellenza

18 Settembre 2025 - 17:17 | di Redazione

corso direttore sportivo

Se hai sempre sognato di diventare un Direttore Sportivo, questa è la tua occasione. eCampus, l’università online accreditata dal Ministero dell’Istruzione e dalla FIGC, offre il Corso di Direzione e Management delle Società di Calcio, con avvio previsto per ottobre 2025.

Il Direttore Sportivo è la figura chiave che oggi non solo gestisce l’aspetto tecnico del club, ma ha anche un ruolo fondamentale nella gestione economica, giuridica e comunicativa. Se vuoi essere una di queste figure, questo corso è fatto per te.

Un corso di alta formazione con esperti del settore

Il percorso formativo di 144 ore è studiato per darti una preparazione a 360 gradi, grazie alla presenza di docenti di fama internazionale che provengono da club prestigiosi e da settori accademici d’eccellenza.

Tra i docenti di spicco troviamo:

  • Pasquale Sensibile, coordinatore scouting del Paris Saint-Germain;
  • Massimo Cosentino, segretario generale della Juventus;
  • Paolo Bedin, presidente della Lega Serie B;
  • Paolo Morganti, direttore generale del Catanzaro…e molti altri esperti che ti aiuteranno a comprendere le dinamiche complesse che regolano il calcio moderno.

Cosa imparerai

Il corso si articola in 5 moduli principali:

  • Area Tecnica: dalle filosofie di gioco alla gestione del settore giovanile, dallo scouting internazionale alla scelta dell’allenatore.
  • Area Gestionale: come organizzare e gestire un club calcistico, con focus sulla leadership e sull’organigramma delle società professionistiche.
  • Area Giuridica: scoprirai la normativa che governa il calcio, dai regolamenti FIFA e FIGC al sistema delle licenze UEFA e del Financial Fair Play.
  • Area Marketing: come comunicare, fidelizzare il tifoso e gestire sponsorizzazioni e merchandising.
  • Area Economica: un approfondimento sul contesto economico-finanziario delle società calcistiche.

Oltre alla teoria, il corso prevede esercitazioni pratiche, lavori di gruppo e project work, che ti permetteranno di applicare quanto imparato direttamente sul campo. Non mancheranno prove intermedie e l’esame finale, che ti daranno l’accesso all’esame di abilitazione a Direttore Sportivo presso Coverciano.

Un ruolo chiave nel calcio moderno

Il Direttore Sportivo non è solo un “esperto” di calcio, ma un manager completo che unisce capacità tecniche e conoscenze economiche, regolamentari e di comunicazione. Questo corso ti fornirà tutti gli strumenti necessari per diventare un leader nel mondo del calcio e per affrontare con successo la carriera da Direttore Sportivo, con un occhio sempre attento alle nuove dinamiche del settore.

Le iscrizioni sono già aperte, ma i posti sono quasi esauriti. Non perdere l’opportunità di partecipare a questo percorso esclusivo.

  • Durata del corso: ottobre 2025 – marzo 2026
  • Numero massimo di iscritti: 50
  • Quota di partecipazione: 4.200 euro (possibilità di pagamento rateale)

Info e Iscrizioni

corso.ds@uniecampus.it
0965 890413 – 031 7942500

Se il calcio è la tua passione e vuoi diventare una figura determinante nel mondo sportivo, questa è la tua occasione. Prepara la tua carriera con eCampus e inizia il tuo cammino verso il ruolo di Direttore Sportivo.

