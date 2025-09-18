Ultimi posti per il corso per Direttore Sportivo: forma la tua carriera nel calcio con eCampus
Il percorso formativo prevede la presenza di docenti di fama internazionale che provengono da club prestigiosi e da settori accademici d’eccellenza
18 Settembre 2025 - 17:17 | di Redazione
Se hai sempre sognato di diventare un Direttore Sportivo, questa è la tua occasione. eCampus, l’università online accreditata dal Ministero dell’Istruzione e dalla FIGC, offre il Corso di Direzione e Management delle Società di Calcio, con avvio previsto per ottobre 2025.
Il Direttore Sportivo è la figura chiave che oggi non solo gestisce l’aspetto tecnico del club, ma ha anche un ruolo fondamentale nella gestione economica, giuridica e comunicativa. Se vuoi essere una di queste figure, questo corso è fatto per te.
Un corso di alta formazione con esperti del settore
Il percorso formativo di 144 ore è studiato per darti una preparazione a 360 gradi, grazie alla presenza di docenti di fama internazionale che provengono da club prestigiosi e da settori accademici d’eccellenza.
Tra i docenti di spicco troviamo:
- Pasquale Sensibile, coordinatore scouting del Paris Saint-Germain;
- Massimo Cosentino, segretario generale della Juventus;
- Paolo Bedin, presidente della Lega Serie B;
- Paolo Morganti, direttore generale del Catanzaro…e molti altri esperti che ti aiuteranno a comprendere le dinamiche complesse che regolano il calcio moderno.
Cosa imparerai
Il corso si articola in 5 moduli principali:
- Area Tecnica: dalle filosofie di gioco alla gestione del settore giovanile, dallo scouting internazionale alla scelta dell’allenatore.
- Area Gestionale: come organizzare e gestire un club calcistico, con focus sulla leadership e sull’organigramma delle società professionistiche.
- Area Giuridica: scoprirai la normativa che governa il calcio, dai regolamenti FIFA e FIGC al sistema delle licenze UEFA e del Financial Fair Play.
- Area Marketing: come comunicare, fidelizzare il tifoso e gestire sponsorizzazioni e merchandising.
- Area Economica: un approfondimento sul contesto economico-finanziario delle società calcistiche.
Oltre alla teoria, il corso prevede esercitazioni pratiche, lavori di gruppo e project work, che ti permetteranno di applicare quanto imparato direttamente sul campo. Non mancheranno prove intermedie e l’esame finale, che ti daranno l’accesso all’esame di abilitazione a Direttore Sportivo presso Coverciano.
Un ruolo chiave nel calcio moderno
Il Direttore Sportivo non è solo un “esperto” di calcio, ma un manager completo che unisce capacità tecniche e conoscenze economiche, regolamentari e di comunicazione. Questo corso ti fornirà tutti gli strumenti necessari per diventare un leader nel mondo del calcio e per affrontare con successo la carriera da Direttore Sportivo, con un occhio sempre attento alle nuove dinamiche del settore.
Le iscrizioni sono già aperte, ma i posti sono quasi esauriti. Non perdere l’opportunità di partecipare a questo percorso esclusivo.
- Durata del corso: ottobre 2025 – marzo 2026
- Numero massimo di iscritti: 50
- Quota di partecipazione: 4.200 euro (possibilità di pagamento rateale)
Info e Iscrizioni
corso.ds@uniecampus.it
0965 890413 – 031 7942500
Se il calcio è la tua passione e vuoi diventare una figura determinante nel mondo sportivo, questa è la tua occasione. Prepara la tua carriera con eCampus e inizia il tuo cammino verso il ruolo di Direttore Sportivo.