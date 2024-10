‘Corso Lettura Bilanci’, Paolo Catalano: “Grande successo, lo riproporremo”

Il 15 e 16 febbraio 2019 si è tenuto presso il T Hotel di Lamezia Terme il “Corso Lettura Bilanci”, con due relatori d’eccezione, il Prof. Brancozzi, ideatore del metodo che consente di leggere un bilancio in modo semplice, ed il dott. Caracciolo cultore della strategia aziendale.

La Consulting for Innovation, nella sua attività di assistenza alle imprese a 360°, ha costruito un corso speciale per fornire agli imprenditori gli strumenti che gli consentano di saper leggere un bilancio con facilità ed aiutarli a costruire quella cultura aziendale, oggi indispensabile, per poter rimanere sul mercato ed avere la possibilità di un futuro imprenditoriale.

Il corso si è svolto in due giornate, ricche di esempi pratici e semplici, permettendo agli imprenditori delle 20 aziende che hanno partecipato, di imparare a leggere un bilancio, grazie ad un metodo semplice, rapido e concreto, migliorando così la conduzione della propria impresa.

Paolo A. Catalano, Amministratore della Consulting for Innovation ha spiegato: