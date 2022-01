Comuni del reggino in 'arancione': regole severe per i no-vax. Ecco cosa cambia

Torna l'autocertificazione e si allunga l'elenco delle restrizioni per i non vaccinati. Tutte le regole in zona arancione

Nuovo anno, vecchie preoccupazioni. Covid e misure di contenimento continuano a far da padroni anche nel 2022.

Gli esperti hanno stimato il mese di gennaio come uno fra i periodi più preoccupanti, basti pensare che i casi in Italia hanno superato le 140 mila unità al giorno. Situazione ben diversa, rispetto allo scorso anno, invece, per ciò che riguarda i decessi. Numeri piuttosto contenuti rispetto al tasso di contagio che si alza di giorno in giorno e rischia di aumentare con la riapertura delle scuole.

Per questo motivo la zona arancione, per ora assente in Italia a livello regionale, sembra essere sempre più vicina. Intanto, nella giornata di ieri, il Presidente Occhiuto ha firmato un'ordinanza per il passaggio ad altra fascia di rischio per diversi Comuni in provincia di Reggio Calabria. Ma cosa cambia? Per i vaccinati nulla, per chi non ha ancora aderito alla campagna anti-Covid piomba di nuovo l'incubo del lockdown.

La mappa a colori (di rischio) dell'Italia

zona bianca Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta;

Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta; zona gialla Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Veneto e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Da lunedì 3 gennaio anche Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia entreranno in zona gialla. Il rischio, che si fa sempre più palpabile per diversi territori, è la zona arancione, dove le restrizioni, sopratutto per i non vaccinati, sono molto più rigorose. A rischio Liguria e Calabria che potrebbero cambiare colore dal 10 gennaio.

Le regole da seguire in zona arancione

Ecco cosa si può fare in zona arancione e cosa cambia rispetto alla fascia gialla: le regole, le restrizioni e i divieti con e senza super green pass.