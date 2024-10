San Valentino 2021, ecco cosa fare a Reggio Calabria

Non hai ancora deciso come trascorrere il 14 febbraio? Ecco una lista degli eventi in programma a Reggio Calabria

Il giorno tanto atteso dagli innamorati è finalmente arrivato. Niente cene a lume di candela, karaoke o eventi di animazione a causa delle pandemia.

Nel 2021, così come nell’anno appena trascorso, sarà necessario reinventarsi. Dunque i ristoratori di Reggio Calabria, che con l’arrivo della zona gialla hanno ritrovato uno spiraglio di speranza, hanno scelto di adoperarsi per il pranzo di San Valentino.

Cosa fare a San Valentino a Reggio Calabria

Le proposte sono davvero tante, segno che le attività ristorative, pur venendo da un periodo buio, non si sono scoraggiate e non hanno perso il loro animo combattivo.

Per il 14 febbraio, CityNow vi consiglia ciò che fare davvero dalla A alla Z.

Un omaggio floreale

Per un San Valentino che si rispetti, non possono assolutamente mancare i fiori. Le rose rosse, ovviamente, vanno per la maggiore. Ma da Orchidea Staff c’è l’imbarazzo della scelta e, in più, puoi ordinare comodamente con pochi clic da casa e prenotare il tuo bouquet o la tua composizione a domicilio.

Un regalo particolare

E si, forse qualcuno non ha ancora acquistato il suo regalo. Ma la soluzione è presto servita.

Da Tabacchi Bova trovi una speciale promozione sull’acquisto di un dispositivo IQOS.

Mentre Ferraro’s Elettrodomestici propone due intramontabili accessori per i rituali mattutini:

De Longhi Icona: macchina per il caffè espresso;

Montalatte elettrico Girmi o Lavazza.

Per un caffè ed un cappuccino proprio come al bar.

Dove andare a pranzo

Per chi non ama organizzare in anticipo le proprie giornate ed ha deciso di trascorrere la domenica fuori per un bel pezzo, la scelta è doppia.

Scopri la fantastica offerta di Villa Lelmar by Metropolitan.

Le sorprese, però, non finiscono qui, perché, dopo un lungo periodo di chiusura, anche il Funny Club – Pummaroru ha riaperto le proprie porte agli avventori in occasione del pranzo di San Valentino, con un menù dedicato molto particolare.

Una cena romantica

E per chi non vuole rinunciare ad una cena romantica c’è il kit limited edition di Cinque talenti contenente diverse sfiziosità tipiche della Calabria.