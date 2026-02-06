Dl sicurezza, disco verde dal Cdm: piazze vietate ai condannati e fermo preventivo di 12 ore

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Sicurezza. Il primo articolo è dedicato a disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere. Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria competente:

sospensione della patente di guida , del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;

, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli; sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla.

Sono previste sanzioni amministrative connesse al porto di armi o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di 18 anni. Se il reato in questione è commesso da un minore di anni diciotto, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro. Nel dl è stato inserito il fermo preventivo non oltre le 12 ore. Inoltre si specifica che il pubblico ministero, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui al comma precedente, può ordinare il rilascio della persona accompagnata.

Divieto di partecipare a pubbliche riunioni

Il giudice può disporre il divieto di partecipare a pubbliche riunioni e di prendere parte a pubblici assembramenti della medesima natura o tipologia di quelli in occasione o a causa dei quali è stato commesso il reato , per un periodo da uno a tre anni ovvero, se la pena applicata è superiore a tre anni, per un periodo equivalente a quello della pena stessa, fino a un massimo di dieci anni. È quanto prevede all’articolo 10 del dl sicurezza.

Il divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico viene disposto dal giudice in caso di condanna, tra l’altro, per attentato per finalità terroristiche o di eversione, devastazione e saccheggio e lesioni contro agenti delle forze dell’ordine.

“Il questore, quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità, può prescrivere al condannato di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le riunioni”.

Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere

Riguardo la stretta anti-lame è previsto il divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere. Ai fini dell’osservanza del divieto, chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, vende gli strumenti atti ad offendere ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne i casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta. Ai medesimi fini, i gestori di siti web e i fornitori di piattaforme per la vendita elettronica degli strumenti anzidetti adottano efficaci sistemi di verifica della maggiore età prima della conclusione dell’acquisto.

La violazione del divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Nei casi di vendita può essere disposta la chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni. Nell’ipotesi di reiterazione della violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro. Gli esercenti l’attività di vendita di strumenti dotati di lama a un taglio eccedente in lunghezza i centimetri quindici, sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere concernenti i predetti strumenti.

Contrasto a furto con destrezza e rapina organizzata

Il decreto legge sulla sicurezza prevede disposizioni per il contrasto del furto con destrezza e della rapina commessa da un gruppo organizzato. Un articolo è dedicato ai casi di rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato: la pena è della reclusione da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000 se il fatto è commesso in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori.

Previste nel decreto zone a vigilanza rafforzata dove il prefetto può individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalità o di illegalità. In tali aree è disposto l’allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio. È prevista inoltre la possibilità di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche.

Nel ddl è prevista l’aggravante per delitti non colposi commessi nei confronti dei giornalisti. Prevista contro chi attenta l’incolumità individuale e la libertà morale, commesso il fatto contro gli iscritti all’albo o contro i direttori di giornali quotidiani nell’atto o a causa della propria attività giornalistica. Previste anche misure accessorie per il contrasto allo spaccio di stupefacenti. In questi casi è ordinata la confisca degli autoveicoli o altri beni mobili registrati utilizzati per la commissione dei fatti.

“Continuiamo così ad aggiungere tasselli a un disegno preciso: uno Stato che non gira la testa dall’altra parte, che difende chi ci difende e che restituisce sicurezza e libertà ai cittadini”.

Cosi’ Giorgia Meloni su X al termine del Consiglio dei ministri che ha varato il pacchetto Sicurezza.

Fonte: AGI