Calabria: dolci e piatti tipici del giorno di Santa Lucia

Il 13 dicembre, in Calabria, è d’obbligo assaggiare i tradizionali “Pani di Santa Lucia”, una speciale tradizione di Motta Santa Lucia, località che aderisce al circuito “Città del Pane” per l’alta qualità della sua panificazione tradizionale.

Dolci e piatti tipici di Santa Lucia

La Calabria, comunque, presenta diverse specialità dedicate ai festeggiamenti della Santa: i soffici lussekatter nordici a base di zafferano e uvetta, einterpretati come panini da portare in chiesa per la benedizione. La loro forma a doppia voluta richiama gli occhi della santa, per questo si donano a chi ha problemi di vista.

Un’altra usanza della festa di Santa Lucia in Calabria, soprattutto nel Cosentino, consiste nella distribuzione dei fichi secchi, nella versione pregiata del Fico Dottato di Cosenza DOP.

Ad Altomonte, tra i Borghi più Belli d’Italia, i fichi secchi compaiono nelle “9 cose di Santa Lucia” insieme a cereali e legumi, formando le 9 portate immancabili sulla tavola calabrese del 13 dicembre. A Corigliano-Rossano, invece, le portate sono 13, come il giorno dedicato alla santa.

Le tradizioni in tavola, da nord a sud, sono tra le più disparate e c’è, chi, semplicemente, adotta ciò che è stato tramandato in famiglia, che si tratta di usanze siciliane o di altre regioni. Santa Lucia si festeggia prevalentemente nei territori di Verona, Brescia, Vicenza, Bergamo, Mantova, ma anche in Trentino, a Udine, nel Bellunese e in altre zone di Veneto, Emilia e Lombardia, oltre che a Palermo e Siracusa, in Sicilia, dove Lucia nacque. Dagli arancini, ai ceci, i cibi legati a questo particolare giorno di dicembre, sono davvero tanti. Sta a voi scegliere quale adottare come tradizione.