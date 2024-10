Serie B: Cosenza, Ds Goretti duro attacco al direttore di gara Minelli

Dopo la sconfitta interna contro il Parma, il Cosenza è andato a giocarsi il tutto per tutto nello scontro diretto in casa della Spal. Una partita che ha visto la compagine di Bisoli in vantaggio per due volte e poi fortemente penalizzata dall’espulsione del suo giocatore più esperto Larrivey che ha subìto il secondo giallo costriungendo i compagni a giocare in dieci per oltre venti minuti. Decisione fortemente contestata dal Cosenza quest’ultima, soprattutto dal Ds Goretti che, a fine partita, è andato giù pesante con il direttore di gara, il signor Minelli, uno dei più esperti della categoria. Di seguito le dichiarazioni riportate da tficosenza.it

“La seconda ammonizione di Larrivey è inaccettabile. Un arbitro di questo livello non può ammonire in questo caso, ha chiaramente favorito la Spal in maniera evidente questo episodio”.

Al S. Vito-Marulla, diverse settimane addietro, il Cosenza in vantaggio con il Lecce è stato raggiunto oltre il minuto 95 ed anche in quel caso la dirigenza, il tecnico ed i calciatori avevano contestato la scelta del direttore di gara per aver concesso un recupero eccessivo ed immotivato.