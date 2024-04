Cosenza si prepara all'evento, Mirarchi: 'Valorizzare il calcio femminile anche in Calabria'

Tutto pronto a Cosenza per ospitare venerdì 5 aprile il primo match del girone di qualificazione ai prossimi Europei Femminili 2025, in campo Italia e Olanda. I colleghi di seried24 hanno intervistato il presidente del Comitato Regionale della Calabria per la LND Saverio Mirarchi: “Per il territorio è un momento di confronto importante. Stiamo cercando di valorizzare il calcio femminile anche al Sud e in Calabria. Il territorio ha bisogno di questi grandi eventi per avvicinare il pubblico a queste ragazze e a chi poi deve metterle insieme in una squadra. Ce ne sono di ragazze che vorrebbero intraprendere il cammino per diventare calciatrici, ma poi si scontrano con il problema di trovare una realtà che possa aiutarle in tal senso. Il nostro intento è quello di contribuire alla crescita di questo movimento. Abbiamo coinvolto tutte le nostre scuole calcio e le stesse scolaresche, ma in campo tecnico abbiamo coinvolto ancor più direttamente gli allenatori. A tal proposito, abbiamo indetto una tavola rotonda con tutti gli allenatori cosentini nell’immediato pre-partita di Italia-Olanda e li abbiamo invitati poi a seguire lo stesso match. Con loro discuteremo unicamente di calcio femminile, sarà un intervento organizzato appositamente per cercare di coinvolgere tutte le parti e introdurli nel movimento del calcio femminile”.

La Serie A o le nazionali sono la punta di diamante di questo movimento e serviranno anche a dare visibilità allo stesso, anche alle nostre latitudini. Noi dovremmo sfruttare momenti come quello del 5 aprile, anche se molti club di calcio a 11 hanno cominciato già a investire nel calcio femminile. Bisogna crederci maggiormente: capita spesso che a livello giovanile non si abbiano problemi, che invece nascono nel salto da Allievi e Primavere alle prime squadre. Lì c’è bisogno di qualcuno che investa e organizzi il tutto per far diventare queste ragazze delle calciatrici“.