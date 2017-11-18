Cosenza, raccolta a favore del basket
Più di trenta tra allenatori, arbitri e addetti ai lavori al Comitato Fip Calabria per illustrare le modifiche al regolamento della pallacanestro
18 Novembre 2017 - 15:41 | di Eva Curatola
Sabato mattina importante.
Giornata di confronto per tutto il basket della città e della provincia di Cosenza.
In occasione dell’inizio dei campionati provinciali, giovanili e di promozione, considerata la richiesta da parte di diversi allenatori operanti nel territorio provinciale, il Settore CIA(Comitato Italiano Arbitri) provinciale di Cosenza, in collaborazione con il CNA(Comitato Nazionale Allenatori) provinciale, ha programmato un proficuo incontro presso Comitato Fip Calabria in Via degli Stadi-Stadio S. Vito-Marulla Curva Catena.
un incontro tra tesserati CIA e allenatori della Provincia, per illustrare le modifiche al regolamento della pallacanestro.
Più di trenta persone partecipanti e tanto coinvolgimento per allenatori, arbitri ed addetti ai lavori.
Hanno argomentato il Referente Cia, Giorgio Loccisano, l’Istruttore arbitri, Davide Sposato e l’istruttore Ufficiali di Campo, Andrea Cardamone.
Il dialogo è stato variegato: dalla normativa sulla formazione degli atleti al potenziamento dei Centri Minibasket passando per la crescita del territorio e la maggiore collaborazione tra le componenti.
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