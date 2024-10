Cosenza-Reggina: è la prima per il nuovo Dg Mangiarano

Cresce con il trascorrere delle ore l’attesa per il derby tra Cosenza e Reggina. Una partita da sempre molto sentita dalle tifoserie e che assume un valore ancora più importante per le necessità di classifica che le due squadre hanno al momento.

Esordio per il nuovo DG Mangiarano

La Reggina, in caso di vittoria, potrebbe dare uno stacco significativo alla zona pericolo, pur consapevole di quanto il cammino sia ancora lungo. Un pareggio sarebbe un buon risultato, lasciando però i ragazzi di Baroni sempre a ridosso della parte più bassa della classifica. La terza ipotesi è preferibile non prenderla in considerazione. Per la sfida di questa sera ci sarà un esordio ma non in campo. Sugli spalti del S. Vito-Marulla, infatti, sarà presente il nuovo DG Giuseppe Mangiarano, subentrato dopo le dimissioni di Antonio Tempestilli. I tifosi sperano porti bene.