Cosenza-Reggina: info per i tifosi amaranto

In vista della gara tra Cosenza e Reggina, in programma questa sera allo stadio San Vito-Marulla con calcio d’inizio alle ore 20:30, si riporta il comunicato della società ospitante.

Si informano i sostenitori della Reggina in possesso del tagliando utile per assistere alla gara Cosenza – Reggina che l’uscita utile della A2 è “Cosenza Nord”. L’arrivo dovrà avvenire entro le 18:30, da lì i sostenitori raggiungeranno lo stadio San Vito Gigi Marulla per i controlli di sicurezza in area limitrofa allo stadio.

Si invitano i gruppi organizzzati a viaggiare in convoglio al fine di rendere più speditive le formalità di controllo, si ribadisce l’obbligo tassativo di avere con sé il biglietto ed il documento di identità senza i quali non sarà possibile accedere all’impianto.