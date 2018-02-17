Non sarà una gara facile. La Reggina, nel posticipo di lunedì sera, renderà visita al lanciassimo Cosenza di Pietro Braglia. Una trasferta decisamente complicata per Bianchimano e compagni, anche in virtù dell’ottimo periodo di forma da cui sono reduci i rossoblù.

Storicamente, poi, al San Vito la compagine dello Stretto ha sempre faticato. La vittoria alle pendici della Sila, infatti, manca in campionato dal 2001: gli amaranto, allora reduci dalla retrocessione dalla Serie A, si imposero per 1 a 0 grazie ad una rete di Bogdani. A fine stagione, poi, ci fu la seconda promozione nel massimo campionato italiano.

L’anno scorso, poi, la vittoria sfumò solo nel finale, con la marcatura del cosentino D’Orazio a fissare il punteggio sul 2-2 allo scadere del tempo regolamentare.