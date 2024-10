Cosenza-Reggina: la probabile formazione amaranto. Dubbio in attacco

Il campionato di serie B torna in campo con tre anticipi per completare poi il turno nella giornata di domani. Reggina impegnata a Cosenza in un match delicatissimo soprattutto per la squadra di casa. Guai, però, a sottovalutare un avversario in grandissima difficoltà, oggi fortemente contestato dai propri tifosi che diserteranno anche un grande appuntamento come il derby e posizionato all’ultimo posto della classifica. Gli amaranto hanno ritrovato invece vittoria e morale e sperano di poter dare continuità ad una ripartenza necessaria dopo un avvio di girone di ritorno decisamente al di sotto delle aspettative. Inzaghi ha annunciato diversi cambi in formazione, il primo obbligato vista la non convocazione di Di Chiara con l’alta probabilità che al suo posto giochi Liotti, ex di turno. In mezzo al campo ci sarà il rientro di Fabbian, mentre sulle corsie esterne possibile l’inserimento sin dal primo minuto di Canotto. Menez sembrerebbe in questo momento il calciatore del quale non si può prescindere, in attacco nonostante il gol vittoria, Strelec dovrebbe far posto a Gori, anche lui ex dell’incontro.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Colombi, Pierozzi, Cionek, Terranova, Liotti; Fabbian, Crisetig (Majer), Hernani; Canotto, Gori, Menez. All. Inzaghi