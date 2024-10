Cosenza-Reggina: la probabile formazione rossoblu. Viali con due assenze pesanti

E’ probabilmente questo il momento più difficile della stagione per il Cosenza. La squadra di Viali occupa l’ultimo posto in classifica ed è reduce da una sonora batosta subìta sul campo del Como. C’è inoltre in atto da tempo una forte contestazione da parte dei tifosi nei confronti del presidente Guarascio che si pensava potesse subire uno stop in occasione del derby, cosa invece non accaduta, proprio per dare un segnale forte e significativo al massimo dirigente. I rossoblu ospitano la Reggina e lo stato d’animo tra le due compagini è totalmente differente, tra l’altro il tecnico dei silani dovrà rinunciare a Zarate, per tutta la stagione ed al centrocampista Praszelik e porta tra i convocati un Finotto non al meglio della condizione. A prescindere dai punti in classifica, il Cosenza ha comunque tra le proprie fila giocatori di qualità come Brescianini, Florenzi, Marras, D’Urso e l’ex Cortinovis.

La probabile formazione rossoblu

COSENZA (4-3-2-1): Micai; Venturi, Vaisanen, Meroni, D’Orazio; Brescianini, Voca, Florenzi; Marras, Cortinovis (D’Urso); Zilli. Allenatore: Viali.