Cosenza-Reggina: altra tegola per Viali, nuovo infortunio nel reparto d’attacco

Non è un buon momento per il Cosenza. I rossoblu seppur non troppo distanti dalla zona salvezza, a sei lunghezze, si trovano al momento all’ultimo posto della classifica e soprattutto sono reduci da una pesante sconfitta subìta sul campo del Como. Insieme a questo da segnalare la perdurante contestazione da parte dei tifosi nei confronti del presidente Guarascio che porterà gli ultras a disertare anche il derby con la Reggina. E nel periodo più buio a livello di risultati ed ambiente, si susseguono anche gli infortuni. Quello più pesante certamente riguarda l’attaccante Zarate, acquistato a gennaio come punta di diamante di un attacco spesso spuntato e vittima di un trauma distorsivo al ginocchio che lo terrà fuori per tutta la stagione. E secondo quanto riferiscono i colleghi di tifocosenza.it, nel corso della seduta di allenamento di oggi si è fermato anche Finotto. Non si conosce ancora l’entità del problema, ma sicuramente non ci sarà per la sfida di martedi con gli amaranto. Si ricorda che Viali dovrà rinunciare anche al centrocampista Praszelik.

Leggi anche