Verso Cosenza-Reggina: assenze pesanti in difesa per i rossoblu

Il conforto di un cammino casalingo impressionante per la squadra di Zaffaroni che ha vinto quattro volte e pareggiato in una sola circostanza, mai perso, e la preoccupazione per un altro pezzo importante della difesa che si è perso dopo la trasferta di Lecce.

Leggi anche

Difesa a pezzi per il Cosenza

Ad un pilastro della difesa già out come Vaisanen, si aggiunge anche l’infortunio di Tiritiello. Il giocatore è uscito anzitempo dal rettangolo di gioco di Via del Mare per un problema muscolare ed in attesa di capire l’entità del danno, nel frattempo il tecnico Zaffaroni dovrà trovare le soluzioni migliori per la sua sostituzione. Non è andato benissimo Minelli a Lecce, in alternativa un altro giovane prelevato dal Carpi, Venturi.