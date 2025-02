Cosenza, spari contro l’inviato di Pomeriggio Cinque: sequestrata arma ad aria compressa

Non risultano persone indagate, ma le indagini proseguono per chiarire l’eventuale uso dell’arma e verificare le circostanze dei presunti spari

I Carabinieri della Compagnia di Paola hanno sequestrato un’arma ad aria compressa all’interno dell’abitazione del padre biologico dei due fratellini ricoverati nell’ospedale di Cosenza per presunti maltrattamenti. L’intervento è avvenuto nell’ambito delle indagini condotte dall’Arma, dopo la denuncia, da parte del giornalista Vincenzo Rubano (Mediaset), di aver udito spari nei pressi dell’abitazione dell’uomo mentre, con un’altra troupe giornalistica (della Rai), cercava di ottenere un’intervista.

L’arma è stata rinvenuta in casa dell’uomo, ma al momento non risultano persone indagate e non è possibile stabilire se l’arma sequestrata sia stata effettivamente utilizzata in quella circostanza.

Fonte: Ansa Calabria