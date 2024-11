Costa Crociere sbarcherà al porto di Reggio Calabria

-di Laura Maria Tavella. È stato presentato stamane l’accordo tra la Regione Calabria e Costa Crociere, alla presenza del Direttore Commerciale e marketing per l’Italia Carlo Schiavon e il Governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti.A partire da settembre e per tutto il 2015, Costa Crociere effettuerà in totale 18 scali con 3 navi nei porti di Reggio Calabria, Crotone e Corigliano Calabro.La “Costa neo romantica” e la “costa Riviera” (rispettivamente 1.800 posti e 1.700 posti) sono due delle navi che attraccheranno al porto della nostra città, garantendo un flusso ingente di turisti.Soddisfatto il Governatore Scopelliti e il direttore di Costa Crociere, che ipotizza altri accordi futuri.Le nuove rotte verranno presto inserire nel sito, come nei nuovi cataloghi delle crociere 2014-2015 di Costa Crociere, leader nel settore del turismo e presente in 25 paesi con oltre 20 milioni di utenti.