Cotticelli annulla il sopralluogo ad un ospedale calabrese

Il Sindaco di Trebisacce, avv. Franco Mundo, nella giornata di oggi, lunedì 14 ottobre 2019, ha ricevuto la comunicazione della impossibilità, del Commissario ad Acta per il piano di rientro per la Sanità, Generale Cotticelli, per sopraggiunti motivi, ad essere presente domani 15 ottobre, come previsto, a Trebisacce, per un sopralluogo all’Ospedale G. Chidichimo.

Il sindaco ha già comunicato al Generale Cotticelli la propria indignazione e rammarico per l’ennesima occasione sprecata dalle istituzioni.

Il primo cittadino di Trebisacce ha dichiarato: