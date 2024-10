Emergenza Covid, Brunetti: “Capodanno annullato. Ai reggini dico, vaccinatevi!”

Controlli mirati nelle attività e repressione degli assembramenti in piazza. Le mosse dell'amministrazione per contenere la diffusione del virus

“I dati non sono confortanti”. È così che esordisce il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria nel commentare, ai microfoni di CityNow, l’emergenza attualmente in atto in città. Il Covid dopo un periodo relativamente tranquillo è tornato ad incutere timore con una variante che sembra espandersi a macchia d’olio su tutto il territorio.

L’emergenza Covid a Reggio Calabria

Il bollettino regionale, di giorno in giorno, sembra non lasciar spazio ad interpretazioni di alcun tipo, quella reggina è la provincia più colpita.

“È vero c’è un incremento dei contagi – ha spiegato Brunetti – e noi li stiamo monitorando attraverso l’ufficio della Prefettura con il quale siamo in continuo contatto”.

Qual è il ruolo dell’amministrazione in questo caso? Salvare il salvabile. Nonostante siano trascorsi quasi due anni dall’inizio della pandemia le istituzioni, ancor più quelle nazionali, sembrano navigare in alto mare, rivolgendo spesso alla comunità informazioni poco chiare o contrastanti con le disposizioni precedenti.

Brunetti ai reggini: “Vaccinatevi”

Brunetti, comunque, non potrebbe essere più chiaro e, attraverso i microfoni di CityNow, il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria ha voluto rivolgere un appello a tutta la cittadinanza:

“Andate a vaccinarvi. La paura per il Covid non può rimanere tale, può e deve essere accompagnata dalla consapevolezza dell’importanza del vaccino. Solo in questo modo ne usciremo fuori”.

Annullato il Capodanno in piazza

L’altra arma impiegata, secondo l’inquilino di palazzo San Giorgio, sono i controlli mirati nelle attività e la repressione degli assembramenti che, purtroppo, sempre più spesso si verificano in piazza.

“Siamo stati costretti ad annullare il Capodanno in piazza. Abbiamo ritenuto opportuno farlo per evitare una maggiore diffusione del virus”.