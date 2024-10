Covid, a Reggio 12 mila vaccini somministrati e non comunicati. Spirlì: ‘Chi ha sbagliato?’

Calabria ‘prima’ per vaccini non comunicati? Nelle ultime ore è emerso che ben 23 mila vaccini somministrati in tutta la regione non sono stati comunicati nella piattaforma. Per quanto riguarda Reggio Calabria, il dato è di circa 12 mila dosi non comunicate sulla piattaforma digitale.

“Ho avuto la conferma di 23 mila vaccinazioni non ancora riportate sulla piattaforma, schede regolarmente registrate sul cartaceo ma non sulla piattaforma. Il dato del 77-78% quindi non è reale. Ora voglio sapere con i nomi chi ha sbagliato”, le parole di Spirlì sulla vicenda.

Il presidente f.f., ieri in visita al Villa Bianca di Catanzaro, non ha risparmiato attacchi ad Asp ed aziende ospedaliere.