Cozza esalta il gruppo: ‘Giochiamo con tre attaccanti e una mezza punta’

Sei punti in due partite per l'ex Reggina. Battuto il Siracusa

Sei punti in due partite entrambe complicate e che hanno ribaltato la situazione in classifica. Più fortunato il Locri sul campo del Sambiase, meritato invece il successo con la corazzata Siracusa. L’analisi del tecnico Francesco Cozza:

“Tutto quello che si è fatto in settimana lo abbiamo tradotto bene in campo. Risultato meritato, siamo una squadra importante e con le idee chiare. Credo si possano dare belle soddisfazioni ai tifosi. Nel secondo tempo ho cambiato modulo e ritengo si sia fatto bene, faccio i complimenti ai miei ragazzi. Il Siracusa ha trovato una squadra agguerrita che voleva la vittoria, giochiamo a viso aperto con tre attaccanti e una mezza punta come mezzala, questa è la nostra forza. Creiamo occasioni con l’obiettivo di fare gol e poi puntiamo sulle ripartenze”.