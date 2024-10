Cozza: ‘Tifo Reggina, ma per riempire lo stadio serve altro’

Ciccio Cozza a tutto campo tra Scuola Calcio e Reggina. L’11 di giugno presso il centro sportivo Reggio Village, prenderà il via l’Individual da lui diretto per giovani calciatori, parla di questo e di amaranto nella lunga intervista rilasciata a Gazzetta del Sud: “Sono contento per Taibi e Belardi che si rimettono in gioco in altra veste e mi auguro possano fare bene con la prima squadra ed il settore giovanile”.

Come ha sempre fatto senza troppa diplomazia, esprime il suo pensiero riguardo i ritorni di tanti ex, come idea, insieme alle qualità professionali, di riportare quell’entusiasmo smarrito:

“Il mio modo di pensare è diverso, non è riportando a Reggio Cozza, Amoruso, Belardi, Taibi, Nakamura o Pirlo che si può garantire il ritorno allo stadio di migliaia di tifosi.

Per riempire il Granillo è necessario realizzare un progetto importante, costruire una squadra capace di disputare un torneo di primo piano e con obiettivi ben definiti.

Da sostenitore di questa squadra in cuor mio spero che la Reggina possa tornare al più presto ai livelli che tutti gli sportivi di questa città meritano”.