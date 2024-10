Creative Call ha inaugurato l’ampliamento dell’attività per il 210° Compleanno di Soveria Mannelli

In occasione del 210° Compleanno del Comune di Soveria Mannelli, l’azienda Creative Call Srl, società di servizi per alcune delle più grandi compagnie di telecomunicazione, ha inaugurato un ampliamento dell’attività svolta per conto di una delle più prestigiose aziende italiane leader nel settore delle telecomunicazioni, specializzata nella telefonia terrestre e nelle comunicazioni a banda larga e ultralarga.

La Creative Call Srl opera nel settore delle Telecomunicazioni da circa due anni e nasce dalla passione e dall’ambizione dell’Amministratore Delegato Andrea Bonacci, che comincia la sua esperienza lavorativa nel settore delle Telecomunicazioni nel 2011 con l’azienda Infocontact Srl in qualità di Team Leader della sede operativa di Soveria Mannelli, svolgendo attività di coordinamento e vendita per conto di Clienti come Poste Mobile, Edison, Telecom, Vodafone ed Eni, in una crescita costante nel mondo della vendita e nell’ambito pratico/operativo diventando padrone di tutte le tecniche e le tecnologie nel settore del Customer Management.

L’Infocontact Srl non casualmente aveva investito a Soveria Mannelli che era diventata già dai primi anni Duemila il Comune più informatizzato d’Italia, grazie all’impegno dell’allora Sindaco Mario Caligiuri.

Trasformatosi da dipendente in imprenditore, crea una squadra che condivida sia le stesse ambizioni e sia la sintesi della stessa volontà di incentrare il lavoro su un principio di qualità e specificità.

Nella gestione aziendale l’amministratore è affiancato da Maria Giovanna Filice, responsabile Area Amministrativa e Risorse Umane, mentre in ambito operativo, grazie all’esperienza maturata nel mondo del Customer Care Wind, si fa strada Marco Davide, Responsabile delle attività Inbound, affiancato da Barbara Bagnato quale Responsabile Operativo e di Coordinamento.

Riportando quello che è il pensiero unanime e condiviso all’interno dell’azienda, è stato un orgoglio e un vanto essere inseriti nell’ambito del progetto “Soveria Mannelli città dell’Innovazione”, essendo la Creative Call un’azienda molto giovane costituita da pochi anni e con una compagine sociale molto giovane. Un doveroso e sentito ringraziamento va quindi all’Amministrazione Comunale di Soveria Mannelli, in modo particolare al Sindaco Leonardo Sirianni e al Vice Sindaco Mario Caligiuri per l’attenzione e l’interesse riservato all’attività svolta dalla Creative Call, ringraziamenti estesi anche all’Associazione Telematica “Liberi.TV” ed all’Associazione “Fiore di Lino”, nonché a CalNews, per aver curato le riprese, dando spazio e voce all’azienda.

Nel corso della manifestazione, Andrea Bonacci, ha affermato di aver voluto replicare nel comune di Soveria Mannelli, città natale, il modello già avviato con successo nel comune di San Mango d’Aquino, dove l’azienda ha da un anno una seconda sede operativa. L’idea di investire nella propria città nasce dalla convinzione e dalla conferma delle potenzialità e delle opportunità che il paese ha da offrire, accettando così una delle sfide più difficili di questi tempi, ovvero un’opportunità di lavoro concreta per la comunità.

Attualmente i dipendenti delle due sedi operative della Creative Call si occupano di assistenza tecnica avanzata, vantando il prestigio di essere una delle poche sedi in tutta Italia ad occuparsene.

Il successo così ottenuto in questi anni, frutto di tanti sacrifici, volontà e voglia di farcela, permette ai titolari dell’azienda di essere fiduciosi per il futuro in termini di numeri e qualità del lavoro, puntando così ad un aumento delle risorse operative e al raggiungimento di obiettivi altamente sfidanti per l’anno in corso, prevedendo diverse nuove assunzioni.

La giovane azienda si pone dunque come la conferma e la dimostrazione che anche in piccoli comuni come quello di Soveria Mannelli è possibile fare impresa senza dover per forza abbandonare la propria terra, anche in un momento così difficile in cui, la mancanza di lavoro rappresenta il vero cancro della nostra Repubblica. È dunque la prova che quando la volontà e l’impegno sono più prepotenti dello stato sociale, allora è possibile, seppur con sacrificio, ottenere così grandi risultati destinati a consolidarsi nel tempo.