Creazioni di moda a Reggio Calabria con la “Coti collection” by Federica De Stefano.

di Federica Geria – “Amo l’arte, fin da piccola, in tutte le sue forme, in particolare il disegno. Da qui poi il mio interesse nel campo della moda: non facevo altro che disegnare vestiti nati dalla mia fantasia!”Appassionata da sempre al mondo del fashion, Federica De Stefano si diploma in Scenografia all’Accademia delle belle Arti di Reggio Calabria, con una tesi su “Le espressioni della moda nel pret-à-porter” e per l’occasione presenta sei abiti unici: la sua “Coti” collection spring/summer 2014, in lingua indiana “treccia”.Alla sfilata top corti, vestiti mini e lunghi, pantalone a palazzo, tagli a vita alta, arricchiti da accessori originali e applicazioni realizzate a mano. Elemento di richiamo della collezione, la treccia, tra i capelli delle modelle o sui capi.“Ho unito il mio amore per la moda e quello per lo stile indiano, dando vita così ad abiti particolari , rifiniti e che rispecchino la mia personalità. Il mio obiettivo consiste nel creare vestiti accessibili, che possano indossare tutte le donne e indiverse occasioni.”I colori predominanti della Coti collection sono il marrone e il verde, risaltati dallo scenario autunnale della Villa Comunale di Reggio Calabria, dove le modelle hanno posato per la fotografa Larissa Mollace, immerse tra il verde dell’erba e il colore scuro delle rocce. Dalla stima reciproca tra la stilista e la fotografa nasce un efficace book di foto.“Quello che cercavo era proprio il suo stile fotografico, un misto tra moda e arte” , così Federica ci spiega le sue scelte mentre continua a raccontarci i suoi sogni: “Io interpreto la moda come espressione di noi stessi, la moda é un continuo scoprirsi. Il mio sogno è quello di diventare una stilista professionista, sono solo all’inizio, ma creare e presentare questa prima collezione personale é per me già un importante traguardo. Vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato nella realizzazione di tutto ciò: le modelle, la fotografa e la Professoressa di Costume per lo Spettacolo Antonietta Scordo, che ha saputo darmi consigli preziosi.”Federica mostra le sue spiccate doti attraverso una collection che stupisce e che manifesta a pieno la sua personalità, contemporaneamente grintosa e raffinata, dando vita così a un eccellente lavoro dal punto di vista artistico e tecnico.Le auguriamo una splendida carriera, citando la grande Coco Chanel: “Un vestito non é né una tragedia né un quadro, é un opera effimera che deve morire per lasciar spazio alle novità”GUARDA ADESSO IL BOOK FOTOGRAFICO DELLA COTI COLLECTIONStilista e designer: Federica De StefanoFotografia: Larissa MollaceMake up artist & Hair stylist: Larissa Mollace e Arianna LicontiGioielli e accessori: Viviana Veni VeniModelle: Maria Chiara Siclari, Giulia La Scala, Stefania De Stefano, MartinaSiclari, Giorgia Sofia, Cecilia Caserta.