Molto più di una semplice gelateria, Sottozero è casa

Che voi scegliate sorbetti, gusti vegan, i grandi classici o quelli più innovativi non importa. Per chi ama la propria terra il sapore è sempre uno: quello di casa

Che voi viviate qui regolarmente o siate in ferie, poco cambia, c’è qualcosa su cui tutti sarete indiscutibilmente d’accordo: la bontà dei prodotti della Cremeria Sottozero.

Una vera e propria istituzione a Reggio Calabria in fatto di gelato e molto, molto altro ancora. La storica attività reggina infatti con il tempo si è specializzata nella pasticceria con squisite torte, cornetti, pasticcini e dolci tipici della tradizione nostrana. Lo stesso processo è avvenuto anche per il ‘salato’.

La Cremeria Sottozero ha capito come fosse necessario soddisfare il palato di tutti i suoi avventori e così ai gustosi aperitivi si aggiungono servizi di banqueting e catering.

Il protagonista però rimane sempre lui: il gelato.

Immaginate di tenerlo fra le mani, magari accompagnato da una gustosissima brioche con il sole alto che vi scalda rischiando di farvi sporcare se nel tempo non avete affinato un’ottima tecnica da divoratori professionisti. Ed ancora il vento fra i capelli, l’odore del mare e la vista della vicina Sicilia che, sempre, ci accompagna.

La Cremeria Sottozero è un’eccellenza del gusto che, dal 1974, offre a reggini e turista un variegato servizio di gelateria artigianale, frutto di costanti ricerche e studi, per questo motivo gli abitanti non possono più farne a meno e i turisti non vedono l’ora di scoprire i misteri che cela.