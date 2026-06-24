Crisi idrica a Mosorrofa, Andidero: ‘Sorical promette ma non conclude niente’

"In un mondo ideale l’acqua va distribuita per caduta e da noi arriva sempre in salita coi motori che oltre a consumare energia si rompono un giorno si e l’altro pure lasciando a secco Mosorrofa" la nota

Ho appena letto la nota di AVS-Sinistra Italiana sulla grave crisi idrica che attanaglia la Vallata dei Sant’Agata. Se non fosse per la gravità dell’emergenza idrica che da sempre patiscono i paesi della vallata ci sarebbe da ridere. Ricordo loro, se se lo sono già dimenticato, che AVS- Sinistra Italiana è stata al governo della città di RC negli ultimi 12 anni.

La situazione denunciata e le responsabilità

Come allora presidente del Comitato di Quartiere Mosorrofa ho avuto innumerevoli incontri e discussioni sulla gestione della preziosa risorsa idrica e la situazione che oggi AVS-Sinistra Italiana denuncia è più o meno la stessa. Corretto quello che scrive chiedendo alla Sorical un maggiore impegno e una più attenta azione a favore delle popolazioni interessate: è vero che c’è una condotta dell’acqua che proviene dalla diga del Menta che passa sopra e vicino ai paesi in questione; è vero che sono stati spesi tanti soldi dalla vecchia amministrazione per condotte e riparazioni che non hanno mai portato a nessuna soluzione concreta; è vero che in un mondo ideale l’acqua va distribuita per caduta e da noi arriva sempre in salita coi motori che oltre a consumare grosse quantità di energia elettrica si rompono un giorno si e l’altro pure lasciando a secco Mosorrofa; cosi come è vero che non hanno (l’amministrazione precedente) mai voluto prendere in considerazione quello che ora chiedono agli altri.

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Lungi da me dal difendere un’amministrazione che ancora non si è insediata e quindi non ha bisogno ne di difese ne di accuse, diamogli il tempo. Mettiamola alla prova e la giudicheremo sui fatti. Fatti che condannano inequivocabilmente l’amministrazione uscente, nonostante l’incaricato Barreca aveva provato a fare qualcosa e a dare qualche risposta, fino a quando è intervenuta la Sorical. Io più che sulla nuova amministrazione o sui disegni regionali che comunque devono essere attenzionati, mi concentrerei su Sorical.

Il ruolo di Sorical

Sorical che promette, indica programmi a corto e lungo termine ma non conclude niente. Vorrei chiudere questa mia breve nota con un augurio a Sorical.

In questo mese ricorre l’anniversario di un anno da quando per riparare una piccola perdita in via Strapunti a Mosorrofa, prima ci ha messo buoni otto mesi dalla segnalazione, poi quando l’ha riparata, era fine giugno 2025, ha lasciato la strada nelle condizioni che si vedono in foto.

Il caso di via Strapunti a Mosorrofa

Da notare che in quella strada passano disabili in carrozzina e anziani.

Se la strada è in quelle condizioni quasi transitabile si deve alla buona volontà, legata alla necessità, degli abitanti del posto che hanno provato a ripararla un po’ con del cemento, riempiendo la buca con del terriccio quando l’acqua piovana porta via la terra posticcia con la quale gli operai che hanno eseguito il lavoro hanno chiuso il buco o pulendo l’erba che vi cresce.

La cosa è stata segnalata molte volte chiedendo il ripristino del fondo a pietra come era prima dell’intervento ma Sorical è stata sorda.

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Auguri quindi di buon anniversario sperando che dopo aver spento la candelina si possa finalmente passare all’opera e sistemare la strada. E’ solo un episodio questo ma indice sicuramente dell’attenzione e della cura con le quali Sorical gestisce la cosa pubblica.