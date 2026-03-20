Reggio, Polizia Locale in crisi? Sindacati in Commissione, Casa Riformista: ‘Clima tossico’

Casa Riformista – Italia Viva Reggio Calabria esprime forte preoccupazione e senso di responsabilità per quanto emerso durante i lavori della Prima Commissione consiliare, convocata dal presidente Filippo Quartuccio, sulla situazione del Corpo di Polizia Locale.

Il quadro delineato dalle organizzazioni sindacali appare estremamente grave: non si tratta di criticità episodiche, ma di una vera e propria crisi strutturale che investe contemporaneamente i piani organizzativo, amministrativo e politico.

Le denunce su un clima lavorativo definito “tossico”, su presunti comportamenti vessatori e sull’adozione di ordini di servizio ritenuti illegittimi pongono una questione dirimente: non è accettabile che lavoratrici e lavoratori operino in condizioni di incertezza giuridica e sotto pressione costante, con il rischio di incorrere in responsabilità personali a causa di disposizioni discutibili.

A ciò si aggiunge un elemento politico che non può essere ignorato: da anni si susseguono segnalazioni formali, esposti e richieste di intervento senza che l’Amministrazione abbia fornito risposte adeguate. Un dato che chiama direttamente in causa le responsabilità di chi è preposto all’indirizzo e al controllo.

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Un modello gestionale inefficace e inadeguato

Non siamo di fronte a un episodio isolato, ma all’emersione di un modello gestionale inefficace e, per molti aspetti, inadeguato. L’assenza di una riorganizzazione del settore da oltre sette anni, le criticità nella gestione del personale, i ritardi nell’applicazione degli istituti contrattuali e il continuo stato di tensione con le rappresentanze sindacali sono segnali evidenti di una macchina amministrativa che non funziona più correttamente.

Preoccupa inoltre il fatto che l’attenzione gestionale sembri concentrarsi su aspetti marginali, mentre restano irrisolte questioni centrali come la qualità del servizio, la formazione del personale e la corretta applicazione delle norme.

Le richieste di Casa Riformista – Italia Viva Reggio Calabria

Per queste ragioni, riteniamo non più rinviabile una piena assunzione di responsabilità da parte dei vertici politici e amministrativi dell’Ente. La convocazione urgente dell’Assessore competente, del Sindaco facente funzioni e del Direttore Generale rappresenta un passaggio necessario, ma non sufficiente se non accompagnato da atti concreti.

Casa Riformista – Italia Viva Reggio Calabria chiede con forza:

La verifica immediata della legittimità degli ordini di servizio contestati e la loro eventuale revoca;

della legittimità degli ordini di servizio contestati e la loro eventuale revoca; Il ripristino di condizioni di lavoro rispettose della dignità e della sicurezza del personale;

rispettose della dignità e della sicurezza del personale; L’avvio di una riorganizzazione seria e trasparente del Corpo di Polizia Locale;

del Corpo di Polizia Locale; La riapertura di un confronto strutturato con le organizzazioni sindacali;

con le organizzazioni sindacali; Un chiarimento politico netto sulle responsabilità e sulle scelte adottate fino ad oggi.

La Polizia Locale come presidio di legalità

La Polizia Locale non è un settore qualsiasi: rappresenta un presidio fondamentale di legalità, sicurezza e prossimità per la comunità. Indebolirla o lasciarla in una condizione di conflittualità permanente significa danneggiare l’intera città.

Il tempo delle attese è finito. Serve una svolta immediata, fondata su trasparenza, legalità e rispetto delle istituzioni e dei lavoratori.

Casa Riformista – Italia Viva continuerà a vigilare, anche grazie al lavoro attento della Commissione presieduta da Filippo Quartuccio, affinché questa vicenda non venga archiviata senza risposte concrete e senza un reale cambio di passo.