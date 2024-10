A Reggio Calabria la XVI gara regionale di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana

Avrà luogo in Reggio Calabria, il 4 giugno 2022, la XVI gara regionale di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana il cui logo richiama il volto dei Bronzi di Riace per celebrare il cinquantenario del loro ritrovamento.

Le rappresentative dei Comitati CRI partecipanti, provenienti dalle varie città calabresi, competeranno tra di loro nelle varie stazioni di prova allestite dai truccatori e simulatori della Croce Rossa Italiana e verranno valutate, da giudici specializzati, sull’applicazione delle corrette procedure di Primo Soccorso, sul coordinamento durante l’esecuzione degli interventi nonché sul giusto approccio nei confronti degli infortunati.

La squadra prima classificata parteciperà di diritto alla competizione nazionale unitamente alle rappresentative di tutte le altre vincitrici delle rispettive gare regionali di Primo Soccorso.

L’evento, la cui ospitalità è affidata al Comitato CRI di Reggio Calabria, avrà inizio alle ore 9:00 con il ritrovo dei partecipanti presso il Waterfront sul lungomare Falcomatà per poi proseguire con la sfilata inaugurale che giungerà presso l’Arena dello Stretto dove avrà luogo la cerimonia ufficiale di apertura della XVI gara regionale di Primo Soccorso.

La cerimonia conclusiva avrà luogo alle ore 20:30 presso l’Arena dello Stretto dove giungerà la fiaccolata che si snoderà lungo Via Marina Bassa per poi proseguire idealmente verso la Città di Solferino dove il 25 giugno 2022, in ricordo della sanguinosa battaglia che ispirò Henry Dunant, si celebrerà lo spirito della Croce Rossa e di tutte le persone che ne fanno parte. L’organizzazione della competizione è a cura del Comitato Regionale CRI della Calabria.

Hanno concesso il patrocinio la Regione Calabria, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Comune di Reggio Calabria, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, il Comitato di coordinamento interistituzionale per il 50° Anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace.

In occasione della XVI gara regionale di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana l’ingresso al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria sarà completamente gratuito la giornata successiva all’evento domenica 5 giugno.