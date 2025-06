Croce Valanidi, sasso contro un’auto in corsa: ragazzo ferito al volto

Il comitato di quartiere denuncia: “Attentato alla vita, poteva finire in tragedia”

Un episodio gravissimo si è verificato la notte scorsa lungo la strada che attraversa la frazione di Luppinari, a Croce Valanidi, nei pressi del mobilificio Azeta. Un ragazzo è rimasto ferito al volto dopo essere stato colpito da un grosso sasso lanciato contro la sua auto in corsa.

Secondo quanto riportato dal Comitato di Croce Valanidi, il fatto è avvenuto intorno all’1.15. Il giovane era alla guida della sua vettura quando una pietra di notevoli dimensioni, lanciata deliberatamente, ha sfondato il vetro dell’abitacolo colpendolo in pieno viso. Il violento impatto ha causato la rottura dello zigomo e diverse ferite, che hanno richiesto punti di sutura.

Non si è trattato di un caso isolato. A pochi minuti di distanza, un’altra vettura in transito nella stessa zona è stata colpita da una pietra, fortunatamente solo sulla fiancata. Il rischio che l’episodio potesse trasformarsi in una tragedia è stato altissimo.

“Bastar…, non trovo altre parole”, scrive il comitato in un post su Facebook, denunciando un gesto che definisce come un vero e proprio attentato alla vita di chi viaggia.

“Come si può mai giocare a lanciare pietre contro le vetture?”.

L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine. Intanto, dal comitato arriva un appello alla cittadinanza: prestare la massima attenzione nel percorrere quel tratto di strada, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Un fatto che richiama l’urgenza di maggiori controlli sul territorio e un confronto serio sulla sicurezza nelle aree periferiche della città.