Il Royal Clipper solca lo Stretto di Messina

Uno spettacolo affascinante ha catturato gli sguardi questa mattina nello Stretto di Messina. A solcare le acque tra Calabria e Sicilia è stato il Royal Clipper, imponente veliero a cinque alberi, tra i più grandi e suggestivi al mondo nel suo genere.

I cittadini affacciati sul litorale reggino e messinese hanno potuto ammirare la sua elegante silhouette, con le vele spiegate e lo scafo lungo 134 metri che richiama le grandi navi del passato. Il Royal Clipper è ispirato al leggendario Preussen, storico veliero mercantile tedesco, e oggi rappresenta un’eccellenza della navigazione da crociera a vela.

Costruito per coniugare fascino e comfort, il Royal Clipper è una crociera in grado di ospitare 227 passeggeri e conta su un equipaggio di 106 persone. Con una larghezza di 16 metri e un’altezza massima di 52 metri per l’albero principale, domina le onde con eleganza e imponenza.

Il suo passaggio è un richiamo per appassionati di nautica e fotografia.