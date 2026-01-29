Klaus Davi: ‘Un colpo al cuore vedere la Giudecca di Caulonia sgretolarsi’

«Le immagini del crollo dell’antica giudecca di Caulonia (provincia di Reggio Calabria), dove nel 1400 operava una industriosa comunità ebraica, sono un colpo al cuore e stanno facendo il giro del mondo.

Pertanto da parte mia massima disponibilità a sostenere la battaglia dell’ex sindaco Ilario Ammendolia per salvare questo simbolo della nostra storia.

È un colpo al cuore vedere sbriciolarsi la terra della rupe Maietta sui cui si trova parte dell’antica Giudecca. La Comunità ebraica di Caulonia era profondamente radicata nel territorio sia nel settore agricolo che dei tessuti. Gli ebrei finanziavano e commercializzavano i prodotti calabresi curando la vendita in tutto il bacino del Mediterraneo.

Si auspica un rapido intervento che tuteli un bene culturale identitario che gode di una visibilità internazionale anche grazie al progetto della Regione “Le 100 giudecche di Calabria” che ha come obiettivo proprio la tutela di questo prezioso patrimonio storico-culturale».

Lo dichiara il giornalista Klaus Davi il quale afferma anche che presto sarà a Caulonia per incontrare la cittadinanza e le autorità e sostenere la campagna per salvare la Giudecca.